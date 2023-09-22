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Новости 12:22

Кабмин представит новые меры на топливном рынке

фото ЗакС политика Кабмин представит новые меры на топливном рынке

Российское правительство занимается проработкой новых системных мер на рынке топлива, сообщил 22 сентября глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. Заявление прозвучало на заседании в Совете Федерации.

"Прорабатываются варианты связанные и с пошлинами, и с налогами, которые позволят сделать так, чтобы мы [сделали  это] экономическими мерами, не нарушая ту систему, которую мы создали", — приводит слова Рубцова ТАСС.

В своем выступлении чиновник признал существование проблемы с ценами на топливо. В то же время он пообещал, что в ближайшее время она "перестанет быть настолько болезненной" и бензин и дизель начнут поступать "в том числе аграриям по приемлемым ценам в достаточном объеме".

Ранее правительство ввело временные ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина. Как передавал "Интерфакс" слова первого замминистра энергетики Павла Сорокина, мера была принята бессрочно вплоть до насыщения рынка.

Фото: ЗАКС.Ру


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