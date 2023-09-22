На Комендантской площади завершился снос торгового центра "Лидер"

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил об окончании работ по демонтажу торгового центра "Лидер" возле станции метро "Комендантский проспект". Снос, который в итоге оплатит собственник ТЦ, прерывался из-за ограничительных судебных мер. Чиновник утверждает, что трехэтажное сооружение изначально было построено в нарушение закона. Для его уничтожения потребовалось задействовать более сотни грузовиков.

"Хочу поблагодарить горожан за терпение и понимание — работы были шумными и пыльными, но теперь все позади", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Тем временем администрация Приморского района начала собирать от граждан предложения по использованию освободившейся территории.

Объектом владело ООО "Комфорт-Авто". В суде компания требовала признать договор аренды от 2002 года действительным на неопределенный срок.

фото: Корабельников Онлайн / Telegram