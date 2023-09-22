Работы между "Путиловской" и "Казаковской" затягиваются из-за спора подрядчиков

В Петербурге продолжают откладываться работы на участке проектируемой коричневой ветки метро между будущими станциями "Путиловская" и "Казаковская" ("Юго-Западная"). Как сообщает "Деловой Петербург", на контракт стоимостью 741 млн рублей до последнего времени претендовали две специализированные компании: петербургская Ленметрогипротранс (ЛМГТ) и московская Метрогипротранс.

Первая выиграла в арбитражном суде у регионального управления ФАС, которое до того заняло сторону столичной компании. Однако в итоге контракт на проведение горно-экологического мониторинга все равно ни ЛМГТ, ни столичному подрядчику не достался.

По всей видимости, "Метрострой Северной столицы" в скором времени объявит повторный конкурс. С учетом того, что две конкурировавшие компании — одни из лидеров в своем сегменте рынка, есть вероятность повторения их борьбы.

Ранее Смольный обещал открыть "Путиловскую" и "Казаковскую" не позднее 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру