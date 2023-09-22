Картаполов: Осенний призыв пройдет в основном по старым правилам

Осенний призыв в 2023 году будет происходить по старым правилам, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, призывники будут получать бумажные повестки, которые будут лишь дублироваться электронными. В т же время штрафы за неявку в военкомат будут увеличены.

"Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме", — заявил информагентству депутат.

Картаполов отметил, что новые правила о реестре повесток начнут работать с момента его запуска. Разработкой реестра занимается Минцифры, в каких-то регионах уже имеется вся нужная инфраструктура, а в каких-то — пока еще нет. При этом запускать федеральный реестр в отдельных субъектах невозможно, прибавил глава комитета.

"При этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки", — отдельно уточнил парламентарий.

Электронные повестки будут лишь дублировать бумажные. Последние же останутся в осенний призыв основным инструментом по информированию призывников.

Единственным отличием от правил проведения предыдущих призывных кампаний станет увеличение размера штрафов за неявку в военкомат. Сейчас максимальная величина взыскания за это составляет три тысячи рублей, с 1 октября она вырастет до 30 тысяч рублей, напомнил Картаполов.

Ранее врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов заявил, что норма по количеству призывников от города пока не определена. Из его слов следовало, что решение будет принято 25 сентября. Сам призыв начнется 1 октября и завершится 31 декабря.

Фото: duma.gov.ru