Беглов насчитал свыше полумиллиона самозанятых в Петербурге

К настоящему времени в Петербурге более полумиллиона человек имеют статус самозанятых, заявил губернатор Александр Беглов на открытии форума малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес". Он также заявил, что количество малых и средних предприятий в городе увеличилось на семь тысяч за год, передает пресс-служба градоначальника 22 сентября.

"Только за минувший год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге увеличилось на семь тысяч. Количество наших самозанятых уже превысило полмиллиона. С начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз", — заявил Беглов.

Также губернатор отметил, что благодаря малому и среднему бизнесу экономика выдержала санкции и перешла к росту. "Вы — соль земли, на вас многое держится. Все отрасли нашего городского хозяйства абсолютно доступны для вас и спасибо, что наполняете наш городской бюджет", — обратился он к предпринимателям и поблагодарил за труд.

В начале сентября Беглов упоминал об увеличении количества занятых в малом и среднем бизнесе петербуржцев.

Фото: ЗАКС.Ру