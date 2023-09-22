В Госдуму внесли законопроекты о добровольцах в Росгвардии

На рассмотрение Госдумы поступил пакет законопроектов о праве Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования, рассказал 22 сентября депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"). По его словам, подобные части ничем не будут отличаться от аналогичных в составе Минобороны.

"Добровольцы — не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат отдельно уточнил, что "никакие ЧВК [частные военные компании. — ЗАКС.Ру] и иные структуры" не смогут влиться в ряды Росгвардии. Контракты будут заключаться непосредственно с претендентами, уточнил он.

При этом бывшие бойцы частных военных компаний, включая "ЧВК Вагнер", смогут пойти в Росгвардию добровольцами, но исключительно в индивидуальном порядке, отметил Хинштейн. "В адрес ведомства уже поступило большое число таких ходатайств. Не использовать боевой опыт, знания и потенциал этих людей — верх безрассудства", — выразил мнение депутат.

О планах внести законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии депутат сообщил накануне.

Фото: ЗАКС.Ру