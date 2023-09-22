Думский единоросс Кастюкевич передал мандат однопартийцу

В Госдуме обновилась фракция единороссов из-за лишения полномочий Игоря Кастюкевича, который ушел в Совет Федерации представлять Херсонскую область. Его место займет глава центрального исполкома единороссов Александр Сидякин, который уже был думским депутатом в VI и VII созывах. Об этом сообщает секретарь партийного генсовета Андрей Турчак, похваливший Сидякина за его работу в период военной спецоперации.

"Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Вместе с Кастюкевичем мандат сдал Сергей Сокол, который возглавил Верховный Совет Хакасии. Имя его преемника в нижней палате пока неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру