Бельский, Крупник и Милюта отправились в Индию

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с депутатами-единороссами Павлом Крупником и Олегом Милютой с рабочим визитом посетили Индию. В Мумбаи петербургские парламентарии встретились с главой Законодательного собрания штата Махараштра Рахулем Нарвекаром. О своей поездке Бельский сообщил в своем Telegram-канале 22 сентября.

Спикер добавил, что участники встречи собираются подписать Меморандум о взаимопонимании между парламентами. Текст документа уже готов.

"И Мумбаи, и Северная столица — крупные культурные и деловые центры в наших странах. А значит, обмен законодательным опытом в таких вопросах как городское хозяйство, экология, общественный транспорт и многих других будет для нас чрезвычайно полезен" - написал Бельский.

Напомним, комитет по внешним связям Петербурга в середине августа разместил закупку на проведение культурно-деловой миссии в крупнейших городах Индии, которая обошлась бюджету в 2,1 млн рублей. Отметим, с 26 по 29 сентября в Мумбаи и Дели пройдут несколько концертов российских артистов. Более двух тысяч билетов на мероприятия 26 и 28 сентября приобрел комитет по внешним связям за 4,3 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей комитет потратил на 500 билетов на концерты 27 и 29 сентября.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Александра Бельского