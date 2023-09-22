Повышение МРОТ увеличит доходы 4,5 миллионов россиян, заявил Мишустин

Предстоящее повышение величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) положительно скажется на зарплате более чем 4,5 миллиона работников в России, полагает премьер-министр Михаил Мишустин. Своим мнением он поделился 22 сентября на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Согласно ранее озвученным данным, с 1 января 2024 величина МРОТ в России увеличится на 18,5 %, достигнув в итоге 19 230 рублей. Сейчас этот показатель равняется 16 242 рублям.

Фото: ЗАКС.Ру