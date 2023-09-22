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Новости 18:05

Повышение МРОТ увеличит доходы 4,5 миллионов россиян, заявил Мишустин

фото ЗакС политика Повышение МРОТ увеличит доходы 4,5 миллионов россиян, заявил Мишустин

Предстоящее повышение величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) положительно скажется на зарплате более чем 4,5 миллиона работников в России, полагает премьер-министр Михаил Мишустин. Своим мнением он поделился 22 сентября на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек", — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Согласно ранее озвученным данным, с 1 января 2024 величина МРОТ в России увеличится на 18,5 %, достигнув в итоге 19 230 рублей. Сейчас этот показатель равняется 16 242 рублям.

Фото: ЗАКС.Ру


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