Студентам расскажут о присоединении новых территорий в 2022 году

Минобрнауки включит в этом году в вузовские курсы истории России рассказ о присоединении к России четырех новых регионов, рассказал ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Сюжеты, связанные с вхождением новых регионов в состав России, обязательно будут освещены. <…> Уже в этом учебном году в рамках дисциплины "История России" [в вузах] будут об этом рассказывать", — пообещал чиновник.

Могилевский уточнил, что для исторических специальностей в вузах курс истории России должен вмещать в себя рассказ о событиях от начала Руси до наших дней.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Харьковская области были включены в состав России 30 сентября 2022 года. Менее двух недель назад президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении новой памятной даты в честь этого события, отмечать ее он предложил в последний день сентября. В минувший вторник парламентарии одобрили инициативу, проголосовав за нее сразу в трех чтениях.

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