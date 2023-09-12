Путин предложил праздновать присоединение к России четырех новых регионов

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении в России новой памятной даты в честь присоединения к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей. В качестве дня празднования он определил 30 сентября.

Дата избрана не случайно, 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России.

"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во вторник Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Среди прочего он насчитал более полутора сотен покинувших Россию деятелей культуры и обнаружил положительную тенденцию с возвращением в страну уехавших за рубеж граждан.

Фото: Kremlin.ru