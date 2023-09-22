Милонов - о платной парковке: Абонемент стоит каких-то лютых денег

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что действующая в Петербурге система платных парковок и расценки для водителей далеки от совершенства. Своим мнением от поделился со слушателями радиостанции "Комсомольская правда" в авторской программе. Прежде всего, единоросса не устраивает стоимость абонемента.

В качестве сравнения он привел свой опыт проживания на Гончарной улице в центре города, в бытность его депутатом ЗакСа. Из-за того, что улица постоянно была занята, служебную машину Милонов оставлял перед Московским вокзалом, где парковка "государственная, но при этом коммерческая".

"Абонемент стоил каких-то лютых денег, каких-то пять или шесть тысяч рублей. Зато у тебя машина стоит под охраной на площади Восстания. А теперь - без охраны и просто где-то на улице, и это все стоит гораздо больше", - посетовал политик.

Вместе с тем Милонов признался, что в его родном городе ситуация с общественным транспортом оставляет желать лучшего. Однако он не разделяет позицию белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что автобусы МАЗ загораются в Петербурга по причине неумения местных специалистов их обслуживать.

"Это просто невежливо по отношению к петербуржцам. Что у нас, до Александра Григорьевича автобусов не было? У нас некоторые предприятия и постарее будут", - произнес в эфире депутат.

По мнению Милонова, Лукашенко не стоило представлять жителей его города как "жопоруких".

Фото: ЗАКС.Ру