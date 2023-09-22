Российская экономика вырастет на 2,8 процента в 2023 году, заявил Решетников

По итогам 2023 года рост ВВП в России составит 2,8 %, спрогнозировал 22 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании кабмина, посвященном проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В следующем году показатель окажется на половину процентного пункта ниже, полагает министр.

"В 2023 году мы ожидаем рост ВВП на уровне 2,8 %. В 2024 году рост ВВП составит 2,3 процентного пункта", — приводит слова Решетникова пресс-служба правительства.

По мнению Решетникова, наблюдаемый бюджетный и кредитный импульс сохранится, пусть и в меньших масштабах, и в следующем году. После 2024 года рост ВВП ожидается на уровне чуть выше 2 %. Этот показатель в Минэкономразвития рассматривают "как выход на потенциальные темпы роста с учетом имеющихся ограничений, прежде всего технологических, а также со стороны рынка труда".

Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении периода восстановления экономики России. При этом он заявил, что по итогам 2023 года рост ВВП может составить 2,5 % или же даже достигнуть 2,8 %.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"