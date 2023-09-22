Призывникам из Шушар подарят часы с символикой муниципалитета

Администрация МО "Шушары" закупает партию кварцевых часов с символикой муниципалитета. Их хотят раздать молодым людям, призванным на военную службу. Соответствующая закупка опубликована 22 сентября. Начальная цена закупки составила 18 тысяч рублей.

Всего для "наградного фонда" муниципалы закупят не менее шести пар часов. Корпус будет выполнен из сплава алюминия и латуни, а стекло минеральное. Ремешок черного цвета будет сделан из натуральной кожи. На циферблате нанесут надпись "МО поселок Шушары". Срок службы батарейки составит 12 месяцев.

Одну пару часов оценили в 3,1 тысячи рублей.

Ранее врио военкома Петербурга объявил, что норму осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря, установят 25 сентября.

Фото ЗАКС.Ру