Почти миллион петербуржцев привились от гриппа

Немногим менее одного миллиона петербуржцев привились от гриппа с начала сезона вакцинации, сообщили 22 сентября в городском комитете по здравоохранению. Больше всего привитых оказалось в Выборгском, Калининском, Московском и Фрунзенском районах.

"В Петербурге продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привиты 972 926 человек, что составило 18,09 % населения Санкт-Петербурга", — проинформировал комздрав на своей странице во "ВКонтакте".

Всего на этой неделе в городе работали 313 прививочных бригад на 405 объектах. Также в 15 районах города можно было вакцинироваться в 46 мобильных прививочных пунктах. За прошедшую неделю такой возможностью воспользовались почти 53,5 тысячи человек, а всего с начала сентября количество привившихся в передвижных пунктах превысило 90 тысяч человек.

Ранее в Смольном сообщили, что за первую половину сентября в Петербурге привились от гриппа более 600 тысяч горожан.

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