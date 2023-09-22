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Смольный планирует построить две газовые котельные на Канонерском острове

фото ЗакС политика Смольный планирует построить две газовые котельные на Канонерском острове

На Канонерском острове появятся две газовые котельные, пообещали 22 сентября в администрации губернатора Петербурга. Как сообщается, это произойдет в рамках оптимизации зон теплоснабжения в Кировском районе, которой занимается ГУП "ТЭК".

Строительство новых котельных позволит закрыть два устаревших центральных тепловых пункта, а также отказаться от закупки пара у сторонней котельной. Согласно расчетам, в результате на 70 % сократятся теплопотери в сетях.

"Пять тысяч жителей Канонерского острова получат тепло и горячую воду от новых эффективных и экологичных источников уже в следующем отопительном сезоне", — сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что при строительстве новых котельных будут использоваться энергоэффективные материалы и российское оборудование. Автоматика позволит отказаться от постоянного присутствия персонала на объектах. Строительство должно завершиться до конца 2024 года.

На этой неделе Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении закон о приватизации ГУП "ТЭК".

Фото: gov.spb.ru


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