Смольный планирует построить две газовые котельные на Канонерском острове

На Канонерском острове появятся две газовые котельные, пообещали 22 сентября в администрации губернатора Петербурга. Как сообщается, это произойдет в рамках оптимизации зон теплоснабжения в Кировском районе, которой занимается ГУП "ТЭК".

Строительство новых котельных позволит закрыть два устаревших центральных тепловых пункта, а также отказаться от закупки пара у сторонней котельной. Согласно расчетам, в результате на 70 % сократятся теплопотери в сетях.

"Пять тысяч жителей Канонерского острова получат тепло и горячую воду от новых эффективных и экологичных источников уже в следующем отопительном сезоне", — сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что при строительстве новых котельных будут использоваться энергоэффективные материалы и российское оборудование. Автоматика позволит отказаться от постоянного присутствия персонала на объектах. Строительство должно завершиться до конца 2024 года.

На этой неделе Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении закон о приватизации ГУП "ТЭК".

Фото: gov.spb.ru