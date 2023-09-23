Петербургского активиста Веприкова снова арестовали: на этот раз - заочно

Невский районный суд Петербурга провел очередное заседание по делу политического активиста Николая Веприкова, которого обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК).

Следствие представило данные о том, что после смягчения меры пресечения фигурант скрылся в Грузии. В связи с этим, а также в связи с ужесточением обвинения суд постановил снова взять его под стражу. При обнаружении на территории России его должны будут арестовать на два месяца, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко.

К предыдущему обвинению добавился мотив политической ненависти. По версии следствия, Веприков в первой половине 2022 года публиковал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ссылки на YouTube-ролики с информацией о военной спецоперации, отличной от точки зрения Минобороны. Из СИЗО петербуржца выпустили в июле.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: Анна Мотовилова / MR7