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Новости 14:52

Комтранс сообщил о завершении ремонта "Московских ворот"

фото ЗакС политика Комтранс сообщил о завершении ремонта "Московских ворот"

Плановые работы по ремонту эскалаторов на станции метро "Московские ворота" полностью завершены, сообщили 24 сентября в городском комитете по транспорту. Начиная с понедельника станция заработает в обычном режиме.

"На станции метрополитена "Московские ворота" полностью завершен плановый капитальный ремонт эскалаторов. С завтрашнего дня станция метро работает в стандартном режиме", — уведомил комтранс в своем Telegram-канале.

Ремонт эскалатора на "Московских воротах" стартовал в начале лета, изначально предполагалось, что он завершится к концу июля. В рабочие дни на станции закрывали вход по утрам и ограничивали вечером. Позже метрополитен пересмотрел планы и продлил срок работ до 25 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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