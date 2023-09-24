По итогам года дефицит российского бюджета может превысить три триллиона рублей

По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета может составить 3,01 триллиона рублей, сообщил 24 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2024-2026 годы. Названная сумма эквивалентна 1,8 % ВВП.

Документ предусматривает снижение дефицита бюджета до 1,595 триллиона рублей (0,9 % ВВП) в 2024 году и до 830,5 триллиона (0,4 % ВВП) в 2025 году. При этом в 2026 году дефицит может увеличиться до 1,536 триллиона рублей (0,8 % ВВП).

Предполагается, что объем государственного долга будет расти в следующие годы. Согласно прогнозам, он увеличится с 29,177 триллиона рублей (17,6 % ВВП) в 2023 году до 40,088 триллиона рублей (19,8 % к ВВП) в 2026-м.

В минувшую пятницу правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. На следующей неделе документ должен поступить на рассмотрение Госдумы.

Фото: ЗАКС.Ру