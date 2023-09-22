Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2024 годы

Российское правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, сообщил вечером 22 сентября Telegram-канал кабмина. На следующей неделе документ поступит на рассмотрение Госдумы.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства", — гласит сообщение в официальном канале правительства.

Ожидается, что расходы бюджета составят в 2024 году 36,6 триллиона рублей, в последующие два года 34,4 триллиона и 35,6 триллиона рублей соответственно, передает РИА "Новости" со ссылкой на документы к проекту. При этом доходы в 2024 году запланированы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 году они должны снизиться до 33,5 триллиона, а в 2026-м увеличиться до 34,1 триллиона рублей.

Ранее на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 %. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что запланированное в следующем году увеличение МРОТ на 18,5 % позволит увеличить зарплаты 4,5 миллиона человек.

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