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Новости 9:31

Инициативу ЗакСа о штрафах за выгул собак без намордника ГД рассмотрит осенью

фото ЗакС политика Инициативу ЗакСа о штрафах за выгул собак без намордника ГД рассмотрит осенью

Комитет Госдумы по законодательству включил в примерный план осенних заседаний инициативу петербургских депутатов, предлагающих штрафовать владельцев собак за выгул животных без намордника. Об этом сообщает "Парламентская газета". Ориентировочно к рассмотрению документа приступят в ноябре.

Единоросс Владимир Бурматов уверен, что инициатива будет реализована, "причем в комплексе".

Законопроект разработали Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Денис Четырбок. Для граждан они предлагают ввести штрафы в диапазоне от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч и для юрлиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. 

Нарушение не приведет к оформлению административных протоколов.

Фото: ЗАКС.Ру


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