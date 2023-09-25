Инициативу ЗакСа о штрафах за выгул собак без намордника ГД рассмотрит осенью

Комитет Госдумы по законодательству включил в примерный план осенних заседаний инициативу петербургских депутатов, предлагающих штрафовать владельцев собак за выгул животных без намордника. Об этом сообщает "Парламентская газета". Ориентировочно к рассмотрению документа приступят в ноябре.

Единоросс Владимир Бурматов уверен, что инициатива будет реализована, "причем в комплексе".

Законопроект разработали Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Денис Четырбок. Для граждан они предлагают ввести штрафы в диапазоне от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч и для юрлиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Нарушение не приведет к оформлению административных протоколов.

Фото: ЗАКС.Ру