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Новости 18:07

Заксобрание предложило Госдуме рассмотреть штрафы за выгул собак без намордника

фото ЗакС политика Заксобрание предложило Госдуме рассмотреть штрафы за выгул собак без намордника

На рассмотрение Государственной думы поступил проект Законодательного собрания Петербурга о запрете выгула собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Документ опубликован 22 июля в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают штрафовать владельцев собак за их выгул без намордника и поводка на сумму от полутора до трех тысяч рублей. В случае с должностными лицами сумма штрафа составит от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, а для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника на личном участке владельца не будет рассматриваться как административное нарушение.

Ранее в Петербурге прокуратура затребовала полмиллиона рублей компенсации пенсионерке, на которую напала собака. До этого российское правительство одобрило законопроект о штрафах за выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника.

Фото: ЗАКС.Ру


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