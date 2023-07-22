Заксобрание предложило Госдуме рассмотреть штрафы за выгул собак без намордника

На рассмотрение Государственной думы поступил проект Законодательного собрания Петербурга о запрете выгула собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Документ опубликован 22 июля в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают штрафовать владельцев собак за их выгул без намордника и поводка на сумму от полутора до трех тысяч рублей. В случае с должностными лицами сумма штрафа составит от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, а для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника на личном участке владельца не будет рассматриваться как административное нарушение.

Ранее в Петербурге прокуратура затребовала полмиллиона рублей компенсации пенсионерке, на которую напала собака. До этого российское правительство одобрило законопроект о штрафах за выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника.

Фото: ЗАКС.Ру