На "Мегафон" завели антимонопольное дело

Федеральная антимонопольная служба составила административный протокол на компанию "Мегафон". Основанием для этого стало необоснованное, с точки зрения чиновников, повышение тарифов.

Индексация в среднем составила 10,24% и коснулась 8,2 млн клиентов, сообщает ФАС. При этом отмечается, что за последнее время расходы оператора заметно сократились, а чистая прибыль, наоборот, выросла.

По ч. 1 ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) компании грозит штраф, который может составить до одного миллиона рублей.

В декабре антимонопольщики уже признавали за "Мегафоном" необоснованное повышение тарифов. Тогда оператору выдали предписание о снижении тарифов, которое не исполнено до сих пор.

фото: Мегафон / Telegram