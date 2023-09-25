Кремль категорически не согласен с обвинениями в адрес миротворцев в Карабахе

Российское руководство не устраивают и никогда не устроят попытки возложить вину на российских миротворцев в связи с карабахским конфликтом. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев", - приводит его слова ТАСС.

По словам чиновника, российские миротворцы в зоне армяно-азербайджанского конфликта ведут себя героически. За соблюдением прав армян на контролируемых Азербайджаном территориях Кремль намерен следить. Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении.

Напомним, что на прошлой неделе Азербайджан провел так называемую контртеррористическую операцию в непризнанном Нагорном Карабахе. В результате его государственность была ликвидирована. Российские официальные лица сочли произошедшие события внутренним делом Азербайджана. После "операции" из спорного региона эвакуировали тысячи армян, которые составляют подавляющее большинство его населения.

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