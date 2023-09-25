МВД объявило в розыск главу Международного уголовного суда

Российское Министерство внутренних дел добавило в базу разыскиваемых лиц председателя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Петра Хофманьского. Кроме того, туда занесли его заместителя Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Об этом пишет "Коммерсант".

Ранее силовики объявили в розыск судей Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталу, в марте выдавших ордер на арест российского президента, а также прокурора МУС Карима Ахмада Хана.

Напомним, что МУС в связи с украинскими событиями выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Выполнять это решение, возмутившее российское руководство, обязаны власти всех стран, ратифицировавших Римский статут.