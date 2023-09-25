Михаил Романов обратился в ФАС России по поводу роста цен на такси

Депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Романов ("Единая Россия") обратился с официальным запросом к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку обоснованности резкого роста цен на услуги такси, предоставляемые агрегаторами.

В своем обращении парламентарий приводит данные Росстата, согласно которым стоимость поездки на такси в сентябре 2023 года достигла максимума за последние 10 лет, составив 32,5 рублей за один километр. В Санкт-Петербурге повышение цен составило не менее 28%.

Депутат отметил, что агрегаторы объясняют увеличение тарифов введением нового закона, обязывающего водителей такси иметь ОСАГО по специальному тарифу для перевозчиков, что в 10–12 раз превышает стоимость стандартного автострахования. Также подорожание могло быть спровоцировано ростом цен на топливо и запчасти.

Михаил Романов призвал ФАС России провести комплексную проверку факторов, влияющих на повышение стоимости услуг такси, и оценить их объективность.

Фото: duma.gov.ru