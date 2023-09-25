Муниципалам Петербурга досталось от прокуратуры из-за состояния детских площадок

Главы местных администраций четырех петербургских муниципалитетов получили представления от прокуратуры, о чем 25 сентября сообщает ведомство. Все они расположены в Московском районе: речь идет о МО "Звездное", МО "Пулковский меридиан", МО "Новоизмайловское" и МО "Московская застава".

Надзорный орган не устроило качество содержания детских площадок во дворах. Проверка показала, что игровое оборудование и уличная мебель повреждены, что в некоторых случаях представляет опасность для здоровья детей. Некоторые площадки разрисованы граффитистами, на некоторых отсутствуют контакты экстренных служб и обслуживающих компаний.

Муниципалов обязали отремонтировать и заменить элементы благоустройства в неудовлетворительном состоянии.

фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга