Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело по жалобам жителей Шушар

Прокуратура отменила постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями прав жильцов ЖК "Волна" в Шушарах. Как сообщает информационный центр СК, в связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в Петербурге обжаловать прокурорское решение и повторно возбудить дело.

Претензии собственников жилья связаны с действиями застройщика "Дальпитерстрой" и управляющей компании. Первого обвиняют в незаконном изменении проектной документации ЖК. Вторую - в незаконном взимании платы за благоустройство территории, которая не передана в собственность жильцам.

Заявители недовольны тем, что во дворе так и не построили обещанные детскую площадку и зону отдыха. Вместо этого там организована разгрузочная зона супермаркета и ведется нелегальная торговля.

Фото: пресс-служба СК