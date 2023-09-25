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Новости 16:10

В жилом комплексе на севере Петербурга обнаружили очаг кори

фото ЗакС политика В жилом комплексе на севере Петербурга обнаружили очаг кори

В Петербурге медики выявили очаг кори, возникший в жилом комплексе "Лондон парк" (проспект Просвещения, 43). Информацию об этом распространила поликлиника №97.

Врачи начали проводить поквартирные обходы и опрашивать жильцов. У тех, кто не вакцинирован от кори, забирают кровь на анализы. Гражданам также предлагают сделать прививку. Администрация поликлиники информирует жильцов, что при появлении характерных симптомов кори недопустимо покидать квартиру.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунитет россиян к кори достаточно высок и что ситуация с заболеваемостью находится под контролем.

Фото: ЗАКС.Ру


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