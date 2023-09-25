Матвиенко поручила коллегам обратиться в ФАС из-за подорожания учебников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора Лилию Гумерова обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с подорожанием школьных учебников, передает "Интерфакс". Гумерова возглавляет комитет по науке, образованию и культуре.

Матвиенко недовольна ценовой политикой издательства "Просвещение". По ее мнению, издательство пользуется доминирующим положением на рынке и должно представить основания для повышения цен. Похожие жалобы поступают представителям власти из нескольких регионов.

"Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую. Но нельзя таким образом сегодня монополизировать рынок, и в результате так растут цены и расходы региональных бюджетов. Это неправильно", - заявила спикер нижней палаты.

Вместе с ростом цен на учебники Матвиенко констатировала их дефицит.

Ранее в ФАС обратился депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, указавший на подорожание услуг такси.

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