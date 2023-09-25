ЗакС хочет дать право регионам ограничивать число электросамокатов

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, посвященного электросамокатам и новым ограничениям для их пользователей. По мнению депутатов, назрели коррективы в федеральное законодательство, о чем свидетельствует статистика аварий. Поправок в ПДД, вступивших в силу в марте, членам комиссии ЗакСа по транспорта недостаточно.

"Мы предлагаем Федерации меры по повышению безопасности, которые не можем вводить в рамках нашей компетенции. Они разрабатывались депутатами во взаимодействии со Следственным комитетом, органами прокуратуры и исполнительной власти, общественными организациями и кикшеринговыми кампаниями", - приводятся слова депутата Алексея Цивилева на сайте представительного органа.

Парламентарии считают, что езду на электросамокатах следует разрешить только в специально оборудованных зонах. Кроме того, доступа к этому транспортному средству не должно быть у несовершеннолетних и лиц в состоянии опьянения. Предлагается также наделить региональные власти правом регулировать максимальное число самокатов на своей территории и разработать систему страхования ответственности для управляющих самокатами.

Фото: ЗАКС.Ру