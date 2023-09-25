В Коми смягчили приговор учителю, получившему срок за политические высказывания

Суд в Сыктывкаре сократил срок заключения учителю Никите Тушканову, которого в мае приговорили к 5,5 годам заключения из-за высказываний в интернете. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело Тушканова состоит из публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

На заседании, прошедшем по видеосвязи, суд снизил фигуранту срок пребывания в колонии общего режима до пяти лет. Бывшего учителя преследуют из-за реплик, посвященных прошлогоднему теракту на Крымском мосту и поведению российских военнослужащих.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру