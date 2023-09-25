Беглов рассказал о подготовке города к осеннему призыву

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что районы получили необходимые решения по координации призывных мероприятий, сообщает 25 сентября "Петербургский дневник".

"Он [призыв] продлится с 1 октября по 31 декабря. Районы получили необходимые решения по координации призывных мероприятий", – рассказал губернатор.

Заседание городского правительства на тему подготовки к осеннему призыву прошло в Смольном 18 сентября.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в 2023 году будет проходить по старым правилам. Призывники будут получать бумажные повестки, а электронные будут их лишь дублировать.

Фото: ЗАКС.ру