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Новости 25 сентября, 19:55

Беглов рассказал о подготовке города к осеннему призыву

фото ЗакС политика Беглов рассказал о подготовке города к осеннему призыву

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что районы получили необходимые решения по координации призывных мероприятий, сообщает 25 сентября "Петербургский дневник"

"Он [призыв] продлится с 1 октября по 31 декабря. Районы получили необходимые решения по координации призывных мероприятий", – рассказал губернатор.

Заседание городского правительства на тему подготовки к осеннему призыву прошло в Смольном 18 сентября.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв в 2023 году будет проходить по старым правилам. Призывники будут получать бумажные повестки, а электронные будут их лишь дублировать.

Фото: ЗАКС.ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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