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Новости 10:59

Силовики допросили жителя Шушар из-за высказываний в интернете

фото ЗакС политика Силовики допросили жителя Шушар из-за высказываний в интернете

Сотрудники центра "Э" задержали 39-летнего жителя Шушар за четырехлетней давности негативные высказывания о правоохранителях, сообщила "Фонтанка" 26 сентября. Само задержание произошло накануне, в минувший понедельник.

По версии силовиков, 1 сентября 2019 года петербуржец опубликовал во "ВКонтакте" несколько постов и комментариев с призывами к насильственным действиям в отношении полицейских. Визит правоохранителей к нему произошел в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).

После допроса гражданина отпустили домой. По информации издания, прежде он привлекался к ответственности по делу о наркотиках.

Ранее в Петербурге суд отправил под арест 33-летнего жителя Белгородской области Амида Юсубова по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за призывов к совершению противоправных действий в отношении русских граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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