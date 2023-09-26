Горсуд оставил в силе прекращение дел в отношении "Зенита" из-за празднования чемпионства

Городской суд Петербурга рассмотрел жалобы на решения Октябрьского и Дзержинского районного судов о прекращении производств в отношении футбольного клуба "Зенит". Как передает 26 сентября объединенная пресс-служба городских судов, вынесенные ранее решения остались в силе.

Дела против "Зенита" касались празднования командой 13 мая чемпионства в сезоне Российской премьер-лиги. Полиция составила протоколы об организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Претензии правоохранителей касались вытоптанных газонов и брошенных на траву пиротехнических изделий. Также в вину организаторам ставилось несообщение о планах проведения мероприятия в МВД.

В августе Петроградский районный суд оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей. Штраф в размере 60 тысяч рублей также получил глава отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности клуба Александр Румянцев. После этого Дзержинский и Октябрьский суды прекратили аналогичные производства, эти решения были обжалованы.

"Санкт-Петербургский городской суд постановления районных судов оставил без изменений, жалобы без удовлетворения", — сообщили в судебной пресс-службе об итогах рассмотрения обращений.

Фото: ЗАКС.Ру