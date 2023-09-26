"Не хочу": Песков отказался комментировать скандал с сыном Кадырова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать комментарии в связи со скандалом вокруг избиения волгоградца Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Свое нежелание высказываться по этому поводу представитель Кремля объяснил тем, что попросту не хочет делать это.

"Историю с сыном Кадырова комментировать не буду", — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ходе брифинга с журналистами. Ответ пресс-секретаря на вопрос о причинах отказа оказался еще более лаконичен. "Не хочу", — объяснил он.

Журавель подозревается в том, что в минувшем мае сжег Коран близ мечети в Волгограде. Расследованием дела занялись чеченские силовики, вскоре молодого человека доставили в республику и поместили в местный СИЗО. В августе он сообщил о том, что был избит Адамом Кадыровым. Вновь об истории заговорили после того, как в минувший понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись избиения Журавеля, сопроводив ее постом в поддержку сына. "Побил и правильно сделал", — в частности, написал он и отметил, что "гордится поступком Адама".

В ночь на 26 сентября журналистка Ксения Собчак пересказала 40-минутную беседу с Кадыровым, случившуюся незадолго до этого. В разговоре тот высказывал претензии к сотрудникам "Осторожно, медиа" и повествовал об обстоятельствах избиения Журавеля.

Фото: ЗАКС.Ру