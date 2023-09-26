В России 18 миллионов человек привились от гриппа

По состоянию на 26 сентября в России привились от гриппа около 18 миллионов человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Одновременно во всех возрастных группах отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"На 38 неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве связали прогнозируемый рост заболеваемости с похолоданием на большей части России и с увеличением количества контактов в коллективах. Особо заметно увеличение числа заболевших на территории 26 регионов страны.

Ранее стало известно, что количество заболевших коронавирусом составило за неделю в России немногим менее 14,5 тысяч человек. Количество госпитализаций увеличилось за этот период на 18 % относительно предыдущей недели.

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