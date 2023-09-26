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Новости 14:33

Путин увеличил зарплату Бастрыкина и Краснова

фото ЗакС политика Путин увеличил зарплату Бастрыкина и Краснова

Заработная плата главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова повысится со следующего месяца на 5,5 %, следует из именных указов президента Владимира Путина. Документы были опубликованы 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации", — говорится в одном из документов. Второй из них, касающийся генерального прокурора, предусматривает равнозначное увеличение зарплаты с того же дня.

Ранее стало известно, что в 2024 году зарплаты федеральных чиновников индексироваться не будут. Подобное решение связано с необходимостью оптимизации расходов бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру


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