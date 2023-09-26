Мейксин поблагодарил представителя "Буквоеда" за помощь с книгами для Херсона

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин перед началом заседания 26 сентября напомнил о том, что ГИК ранее дважды отправлял книги в библиотеки Херсонской области. Все издания были на русском языке - таких книг там не хватает, уточнил Мейксин.

- Новые современные издания классических авторов на нормальном русском языке без каких-либо политических адаптаций там, действительно, очень нужны. Дети начинают учиться там и смотреть настоящую классическую литературу, - сказал председатель Горизбиркома.

Он добавил, что помог комиссии в отправке книг представитель сети "Читай города - Буквоеда" Евгений Репин. Он способствовал покупке изданий со скидкой, пояснил Мейксин. Глава Горизбиркома вручил Репину от себя благодарность за активную помощь, а также передал благодарность от текущего руководства Херсонской области.

Репин выразил признательность за проявленное доверие. Он заявил, что его компания стремится не только прививание любви к литературе, но и к созданию "сильного, способного защитить наше население государство".

София Саттарова / Скриншот трансляции заседание СПбИК