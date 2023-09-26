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Мейксин поблагодарил представителя "Буквоеда" за помощь с книгами для Херсона

фото ЗакС политика Мейксин поблагодарил представителя "Буквоеда" за помощь с книгами для Херсона

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин перед началом заседания 26 сентября напомнил о том, что ГИК ранее дважды отправлял книги в библиотеки Херсонской области. Все издания были на русском языке - таких книг там не хватает, уточнил Мейксин. 

- Новые современные издания классических авторов на нормальном русском языке без каких-либо политических адаптаций там, действительно, очень нужны. Дети начинают учиться там и смотреть настоящую классическую литературу, - сказал председатель Горизбиркома.

Он добавил, что помог комиссии в отправке книг представитель сети  "Читай города - Буквоеда" Евгений Репин. Он способствовал покупке изданий со скидкой, пояснил Мейксин. Глава Горизбиркома вручил Репину от себя благодарность за активную помощь, а также передал благодарность от текущего руководства Херсонской области. 

Репин выразил признательность за проявленное доверие. Он заявил, что его компания стремится не только прививание любви к литературе, но и к созданию "сильного, способного защитить наше население государство". 

 

София Саттарова / Скриншот трансляции заседание СПбИК


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