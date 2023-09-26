Горизбирком решил представить к поощрению от ЦИК почти 150 человек

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 сентября приняла решение о представлении к поощрениям от имени Центральной избирательной комиссии. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Всего в документе около 150 человек (решение есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Среди них почти все члены Горизбиркома, кроме председателя Максима Мейксина и представителя "Яблока" Павла Шапчица. Также в списке сотрудники Горизбиркома и члены других избирательных комиссий.

Участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, Шапчиц заявил, что проект составлен поспешно без учета всех обстоятельств работы людей, указанных в документе. В частности, по его словам, сомнения вызывают три человека. Это председатель УИК №2240 Марина Белашова - во время кампании 2011 года в возглавляемом ей УИК №446 якобы "имело место переписывание протокола", заявил Шапчиц. Еще он высказался против главы УИК №2235 Елены Лебедевой.

- В кампанию 2021 года при запечатывании по меньшей мере двух сейф-пакетов председатель удаляла красную индикаторную ленту вместе с серебряной лентой, что должно было стать основанием для принятия решения о признании бюллетеней недействительными, но такое решение комиссией принято не было. Имеется видеозапись и судебное решение, - сказал Шапчиц.

Он напомнил и о главе ТИК №46 Борисе Бобкове. Когда "яблочник" начал говорить о председателя терризбиркома, произошли помехи - связь с Шапчицом пропала. Глава Горизбиркома Мейксин решил не ждать устранения неполадок и не дослушивать "яблочника":

- Связь прервалась с Павлом Анатольевичем. Суть выступления понятна. Насколько я понимаю, что ни по одному этому случаю никаких соответствующих решений, отменяющих решения этих комиссий не было, - сказал Мейксин.

Он предложил голосовать за документ. К тому моменту связь с Шапчицом восстановилась, он проголосовал против, а остальные члены ГИК поддержали представление к поощрениям.

Шапчиц сообщил ЗАКС.Ру, что намеревался напомнить коллегам об откладывании итогового заседания по выборам Горизбиркома в 2021 году из-за не сдачи ТИК №46 протоколов вовремя. Когда же Бобков приехал в ГИК самым последним, его встретили овациями, сказал "яблочник". По его мнению, само по себе представление протоколов в Горизбирком - не повод для награждения человека.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру