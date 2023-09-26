В Петербурге прокуратура занялась фиктивным браком, заключенным по требованию работодателя

Прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием признать недействительным брак, заключенный между россиянкой и гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По версии надзорного ведомства, семейный союз имеет признаки фиктивного, заключенного в ущерб интересам российского государства.

В ходе проверки семейного и миграционного законодательства сотрудники прокуратуры пришли к выводу о том, что брак нельзя считать настоящим и законным. "В прокуратуре района женщина пояснила, что союз заключен по принуждению работодателя супруга", — уточнили в ведомстве.

Фиктивный брак нарушает интересы государства, так как с его помощью иностранец получает право претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Ведомство подало иск о признании заключения брака недействительным. Сейчас исковое заявление рассматривается судом.

Ранее суд расторг фиктивный брак между иностранцем и жительницей Кронштадта.

Фото: ЗАКС.Ру