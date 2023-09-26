КСП Петербурга рассказала о нарушениях комитета по благоустройству

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала информацию о проверке в 2021-2022 годах комитета по благоустройству в части его работы по контролю за подведомственным ГКУ "Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга" (ЦКБ). Учреждение тоже проверили - там нашли более 120 нарушений, заявили в КСП.

В надзорном органе сообщили, что ЦКБ допущены нарушения в сфере государственных закупок. В частности, иногда учреждение завышало начальную цену контрактов на покупку погрузчиков, на аренду автомобилей с водителем, на поставку скамеек, тренажеров и другого. Также в ЦКБ не обеспечили сохранность документов, которые должны подтверждать обоснование цен контрактов в 2022 году, заявили в КСП.

Помимо этого в палате сообщили, что бюджетное учреждение завышало требования к поставляемым товарам. Например, при заказе скамеек прописали "индивидуальную форму чугунных литых ножек", хотя это не влияет на "их качественные и эксплуатационные характеристики", отметили в КСП.

"Комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга обратила внимание на риски безрезультативных расходов при закупке уборочной и дорожной техники (часть техники не используется, некоторые машины имеют существенные технические неисправности основных узлов и агрегатов, препятствующие нормальному функционированию транспортных средств)", - описали в палате одну из претензий к учреждению.

Там же сообщили, что ЦКБ ненадлежащим образом принимало исполнение контрактов. Иногда в документе была прописана фотофиксация, которая сделана не была, заявили в контрольно-счетном органе.

В КСП добавили, что комитет по благоустройству ненадлежащим образом выполнял свои функции распорядителя бюджетных денег в отношении ЦКБ. В частности, ведомство завысило коэффициенты по повышению зарплат руководителей некоторых подразделений учреждения, рассказали в палате.

Напомним, ранее КСП анонсировало проверку Управления социального питания, которое отвечает за школьные обеды. Изучать работу органа в палате намерены до 11 декабря.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру