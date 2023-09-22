КСП проверит организацию питания в петербургских школах

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась 22 сентября о начале выборочной проверки Управления социального питания и подведомственных ему организаций. Мероприятия продлятся до 11 декабря, о ее результатах поставят в известность губернатора Александра Беглова, спикера ЗакСа Александра Бельского и городскую прокуратуру.

В ходе проверки изучению подвергнутся финансово-учетные документы всех подведомственных управлению организаций, в том числе материальные запасы, состояние школьных пищеблоков, условия хранения продуктов и приготовления пищи. Специалисты изучат соблюдение законодательства при закупках, изучат бухгалтерские документы и дадут оценку внутреннему финансовому контролю.

"В ходе проверки мы оцениваем финансовые, бюджетные, организационные и правовые риски, связанные с организацией работы комбинатов питания. <...> Мы проверим всю документацию, связанную с планированием, расходованием средств, — образно говоря, от столовой ложки до каждого сухарика", — заявил председатель КСП Константин Желудков.

В начале сентября стало известно о массовом отравлении в школе № 608 Кировского района Петербурга. По информации Роспотребнадзора, в результате инцидента пострадали более 50 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В минувшую среду суд в Петербурге приостановил на 90 дней работу комбината "Кировский", который поставлял питание в школу.

Фото: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"