Суд в Петербурге приостановил работу комбината "Кировский" после отравления школьников

Кировский районный суд рассмотрел административное дело о нарушении санитарных требований к организации общественного питания (ст. 6.6 КоАП РФ) в отношении комбината "Кировский". Как сообщила 20 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, работу предприятия приостановили на 90 дней.

"Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Срок исчисляется с момента применения временного запрета деятельности — с 22 часов 30 минут 11.09.2023", — рассказали в судебной пресс-службе.

Материалы по делу поступили в суд 13 сентября. Согласно материалам внеплановой проверки предприятия, в цехах были обнаружены многочисленные нарушения при приготовлении пищи. Кроме того, Роспотребнадзор не получил от 29 сотрудников комбината медицинские книжки с отметками о прохождении осмотров.

О массовом отравлении в школе № 608 стало известно в начале сентября, Роспотребнадзор выявил 56 случаев кишечной инфекции в связи с инцидентом. Следственный комитет возбудил по факту происшедшего уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру