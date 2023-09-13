В суд поступил протокол на комбинат "Кировский", чьей едой отравились школьники

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал протокол, составленный на АО "Комбинат питания "Кировский", передает объединенная пресс-служба городских судов. Роспотребнадзор считает, что компания допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП).

Продукцией именно этого комбината ранее отравилось более пятидесяти школьников и педагогов школы №608 Кировского района.

Инспекция 11 сентября выявила нарушения в деятельности организации. Среди них, в частности, называются некачественная уборка, использование необработанных лотков для транспортировки продовольствия в школы, неподобающие условия хранения продукции. Кроме того, сотрудники рассказали, что предприятие использовало куриные яйца ООО "Птицефабрика "Пошехонское"", находящиеся на временном аресте.

Массовое отравление в школе №608 ранее мотивировало СК возбудить уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру