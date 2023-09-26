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Новости 26 сентября, 20:25

Роспотребнадзор поддержал идею маркировать точки с шавермой знаком качества

фото ЗакС политика Роспотребнадзор поддержал идею маркировать точки с шавермой знаком качества

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") сообщил, что Роспотребнадзор начинает думать над инициативой о введении знака качества для точек с шавермой, об этом 26 сентября пишет РИА Новости.

"Шаурма остаётся самым народным фастфудом. Её едят и студенты, и депутаты Госдумы. Но по стране катится волна отравлений шаурмой", – сказал Даванков.

Роспотребнадзор будет подтверждать соблюдение стандартов шаверм и их состав. На данный момент рассматривается инициатива по созданию системы добровольной маркировки точек шавермы.

Напомним, что в июле 2023 года Даванков выступил с инициативой разработать рекомендации по приготовлению шавермы. Свою идею он озвучил в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото: unsplash.com


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