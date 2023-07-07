Вице-спикер Госдумы озаботился рецептурой шавермы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") выступил с предложением разработать рекомендации по приготовлению шавермы, исследовать ингредиенты блюда и исключить из него вредные продукты, сообщило 7 июля РИА "Новости". Свои соображения парламентарий изложил в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — цитирует информагентство слова Даванкова, приведенные партийной пресс-службой.

Парламентарий отдельно отметил, что сейчас в России отсутствует стандарт шавермы, из-за чего "каждый готовит ее, как хочет". По его мнению, в силу этой причины производители добавляют в блюдо больше вредных ингредиентов.

Ранее Даванков предложил изменить закон о запрете дискредитации Вооруженных сил в связи с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер". В начале июня он выступал за отмену домашних заданий для школьников. Сам парламентарий был выдвинут "Новыми людьми" в качестве кандидаты на выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре.

Фото: duma.gov.ru