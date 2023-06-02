Вице-спикер Госдумы предложил отменить домашние задания для учеников

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил 2 июня о намерении добиваться отмены домашних заданий для школьников. По его собственному признанию, на подобную идею его надоумил сын.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку"", — написал Даванков в своем Telegrama-канале, попутно объявив домашние задания "круговоротом бессмыслицы". Он уточнил, что накануне обсуждал этот вопрос с московскими родителями и пришел по итогам встречи к выводу, что "вопрос более чем серьёзный".

По утверждению депутата, родители говорили о том, что дети "поголовно" списывают ответы с сайтов с готовыми решениями, либо же задания приходится решать "всей семьей". После этого тетради проверяют учителя, "хотя могли бы потратить это время на подготовку новых интересных уроков".

"Договорились, что обсужу отмену домашек в текущем виде с Министерством просвещения. Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем", — пообещал вице-спикер.

Ранее Даванков выступил с призывом не преследовать россиян за желто-синие цвета одежды. Также он называл "полнейшим архаизмом" существующие штрафы за проживание без регистрации, говоря о внесении законопроекта об их отмене.