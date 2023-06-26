Депутат Даванков предложил изменить закон о запрете дискредитации Вооруженных сил

Закон о запрете дискредитации Вооруженных сил следует менять в контексте последних событий с ЧВК "Вагнер", полагает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). По сообщению депутата, на этой неделе состоится обсуждение поправок с представленными в парламенте политическими партиями.

"Нужно обсуждать поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил. <...> Законодательство также нужно пересматривать. Современным реалиям оно уже не отвечает", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы "Новых людей".

В частности, Даванков отметил, что по существующему законодательству за выражение позиции о действиях руководства ЧВК "Вагнер" в минувшую субботу "тысячи россиян можно посадить на 15 лет".

В марте президент Владимир Путин подписал законы о запрете дискредитации добровольцев и распространения фейков о них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что действие нормы распространяется на высказывания о ЧВК "Вагнер". В минувшую субботу бойцы ЧВК предприняли попытку дойти маршем до Москвы, но к вечеру стало известно о прекращении похода. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), в понедельник стало известно о том, что оно продолжает расследоваться. Ранее в Кремле говорили о том, что дело против бизнесмена будет прекращено.

Фото: ЗАКС.Ру