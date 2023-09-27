В Петербурге вновь попытались поджечь военкомат

В Невском районе Петербурга рано утром 27 сентября неизвестный попробовал поджечь здание призывного пункта, расположенное на Крупской улице, передает издание 78.ru.

Происшествие попало на видеокамеры: на записи отражено то, как человек в маске поджигает бутылку и бросает ее в здание. Достичь возгорания он не смог.

По горячим следам задержать злоумышленника не получилось. На месте происшествия работают экстренные службы.

Примечательно, что в том же дворе в начале месяца уже было неспокойно: тогда сработало взрывное устройство, помещенное в вентиляционную шахту.

Фото: ЗАКС.Ру